В Україні зростає кількість хворих на небезпечний вірус

Медики фіксують зростання кількості хворих на гепатит С. Нині в Україні зареєстровано 46 тисяч людей із цим діагнозом.

Про це повідомляє 5 канал.

Проблема цього вірусу в тому, що деякий час він існує в організмі безсиптомно. Його ще називають «мовчазним вірусом».

Наразі коштом держави отримують лікування лише 3% хворих. Ці ліки дорогі, тож самостійно купувати ліки може далеко не кожен хворий.

У Мінохорони здоров’я заявили, що Україна закуповуватиме противірусні препарати від гепатиту С у США. Там запевняють, що вони дешевші ніж європейські аналоги.

Важливо, що пацієнти, яких не охоплює державна програма з отримання безплатних ліків, зможуть самі купувати їх в аптеці за закупівельною ціною.

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