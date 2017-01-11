В уряді назвали точну кількість безробітних українців

В Україні відчувається серйозний дефіцит робочих місць.

Про це сказав міністр соцполітики Андрій Рева на засіданні уряду 11 січня.

За його словами, 10 мільйонів працездатного населення в Україні не мають роботи, а 20% з тих, хто працює живе у бідності.

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З 26 мільйонів українців працездатного віку у віці від 15 до 70 років, у нас зайнятими є близько 16 мільйонів людей,

– сказав міністр.

Він також додав, що для порівняння варто подивитись на сусідню Польщю, де роботу мають 22 мільйони людей при подібній демографічній ситуації. Усі вони платять податки і внески до пенсійного фонду.