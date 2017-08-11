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В уряді показали, куди можуть долетіти ракети Росії з окупованого Криму

12:00, сьогодні 5766 Читать новость на русском
Куди можуть долетіти ракети Росії з окупованого Криму
Куди можуть долетіти ракети Росії з окупованого Криму / wartime.org.ua

Росія створює воєнну загрозу всьому європейському континенту, маючи на території анексованого Криму недоступну для міжнародного контролю та моніторингу мілітаризовану зону.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

У відомстві зазначили, що Кремль продовжує постачати на територію півострова сучасне військове озброєння. І більшість країн ЄС не у повній мірі усвідомлюють характер та реальність загрози всьому континенту через мілітаризацію Криму Росією.

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"У грудні 2015 року Чорноморський флот РФ поповнився двома малими ракетними кораблями "Зелений діл" та "Серпухов", оснащеними ракетними комплексами "Калібр-НК". Ракетні комплекси в разі використання ракет типу ЗМ-14 (SS-N-27 Sizzler) дозволяють уражувати цілі на відстані до 2500 км", – зазначили у міністерстві.

Якщо зброя такого класу буде розміщена на кораблях біля Криму, то у радіус ураження потрапляють всі країни від Румунії до Франції та Скандинавських країн, також країни Близького Сходу, Північної Африки, Передньої Азії та важливий стратегічний об’єкт – Суецький канал.

Військові кораблі "Зелений діл" та "Серпухов" перебувають у складі Балтійського флоту РФ, що робить можливим їх використання в межах кола з радіусом 2500 км із центром в Калінінградській області. Таким чином, в зоні небезпеки опиняються практично всі європейські країни, включно з Ісландією,
– підкреслили в уряді.

Теги: Євросоюз Зброя Новини України Новини Росії Анексія Криму
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