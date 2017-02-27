В яких країнах і якими професіями українці заробляють найбільше

Найбільша кількість вакансій для українців, як і раніше, пропонує Польща.

Проте найвищими заробітками можуть похвалитися українці, які працюють в Німеччині, Канаді і США. А на найвищий рівень зарплати можуть претендувати далеко не фахівці розумових професій – лідерами за рівнем зарплати є далекобійники, пише "Волинська газета".

Влада Польщі планує залучити до роботи ще близько мільйона українців, і, згідно з останніми даними, зараз в цій країні отже трудиться мільйон наших громадян.

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Українці можуть розраховувати на 15-20 тисяч гривень в Польщі, а от зарплата далекобійників може доходити до 40 тисяч. Німеччині потрібні підсобні робітники, медики, будівельники, але там зарплата на порядок вища – від 30 тисяч гривень.

Робітники спочатку виїжджають до Польщі, а через якийсь час перебираються в Німеччину. У США і Канаді зарплати найвищі, і вони стартують від 80 тисяч гривень. Найбільш потрібними є водії, будівельники та персонал у готелях. Далекобійники заробляють від 124 тисяч гривень, будівельники – від 80 тисяч, персонал у готелях – 80-90 тисяч.