В ЄС подумують про запровадження безумовного доходу

Депутат Європарламенту Маді Дельво-Стер представила проект доповіді, в якому попереджає про необхідність "серйозно задуматися" про введення базового безумовного доходу, оскільки пора готуватися до хвилі безробіття, викликаної технологічною революцією і широкою роботизацією виробництва.

Про це пише The Independent. Доповідь була прийнята 17 голосами проти двох і буде представлена в Європарламенті в лютому. Її автор наполегливо закликає держав-членів розглянути питання введення базового безумовного доходу. Читайте також: Фінляндія даватиме безробітним гроші, щоб ті шукали роботу "для душі" Також передбачається розробка системи звітності про вплив роботів на економічні показники підприємств "з метою оподаткування та виплати соціальних внесків".

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