Вагітну жінку тримали в заручниках поліцейські на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох поліцейських та двох людей, які заради легкої наживи майже місяць утримували чоловіка разом з вагітною цивільною дружиною.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровщини.

Зазначається, що метою правоохоронців було заволодіння двокімнатною квартирою раніше судимого 37-річного мешканця Кривого Рогу.

У жовтні 2015 року правоохоронці вистежили чоловіка, змусили його разом з вагітною дружиною сісти в автомобіль та, погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за злочини, які потерпілий не скоював, отримали згоду на передачу права власності на нерухоме майно,

– мовиться у повідомленні прокуратури.

Під час оформлення відповідних документів, яке тривало майже місяць, зловмисники протягом перших 5 діб утримували своїх жертв у приміщенні відділення поліції, а згодом у приватних квартирах без належного харчування, побутових умов та медичної допомоги вагітній жінці.

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Дії усіх п’ятьох учасників злочину кваліфікуються за ч.2 ст.28, ч.3 ст.365; ч.3 ст.189; ч.2 ст.146; ч.2 ст.28, ч.3 ст.357 КК України (перевищення влади або службових повноважень, вчинене за попередньою змовою групою осіб; вимагання передачі права на майно; незаконне позбавлення волі; незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Судовий розгляд кримінального провадження триває.