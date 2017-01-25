Вакарчук назвав п'ять ключових моментів, що визначають рамки майбутнього розвитку України

У 2016 році Святослав Вакарчук прочитав лекцію у Гарвардському університеті Головний ворог України. Погляд на політику та критичні питання. Саме в ній він виклав п'ять ключових моментів, що визначають рамки майбутнього розвитку України. А також назвав п’ять правил, яким можна скористатися, щоб цього досягти.

Тези лекції були опубліковані у віданні "Новое время".

Для початку необхідно поставити перед собою мету. На мій погляд, головна і єдина наша задача – побудувати успішну країну і заможне суспільство. Коли у кожного є можливість скористатися всім, що дає життя. Або, як сказав колись Джефферсон, реалізувати своє право на досягнення щастя. По-друге, у нас не має бути ні ворогів, ні друзів – тільки інтереси. По-третє, пора усвідомити географічне і стратегічне положення України. Сусіди нікуди не зникнуть, і треба розуміти це не тільки серцем, але і розумом, а значить, вчитися жити поруч з ними, враховуючи лише свої інтереси. По-четверте, важливо рухатися вперед поступально. Ми повинні наближатися до своєї мети крок за кроком, а не бігати в різні сторони. По-п'яте, необхідно підтримувати спілкування між громадянським суспільством і владою, щоб забезпечити постійний обмін інформацією знизу вгору і навпаки,

– заявив Святослав Вакарчук.

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Однак при складанні стратегії важливо врахувати проблеми України.

На мою думку, головна перешкода на шляху розвитку України – це недовіра. Класичний приклад – місцеві вибори. Я чув стільки скарг на кандидатів, мені стільки разів говорили, що нічого не змінилося, нічого зробити не можна. На всі нарікання я відповідав одне: "Чому ви самі нічого не робите?" І мені щоразу повторювали: “Я не вірю, що зможу. Я не вірю, що інші люди повірять, що зможу". Ось в чому полягає головна проблема: українці не вірять владі, не вірять співгромадянам і не вірять в себе. Ми завжди розраховуємо на когось іншого. Але насправді все починається з кожного з нас, особливо у вихованні дітей.

– зазначив співак.

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