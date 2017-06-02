Вантажівка протаранила ресторан у Таїланді: з'явилися фото смертельної аварії

Пізно ввечері 1 червня в провінції Нонг Буа водій вантажівки з причепом не впорався з керуванням і протаранив придорожній ресторан.

Як повідомляє видання The Nation Thailand, вантажівка протаранила п'ять автомобілів, два мотоцикла, припаркованих біля ресторану, а потім врізалася в столики, за якими сиділи відвідувачі.

Читайте також: Культовий режисер Емір Кустуриця потрапив в ДТП



Смертельна аварія у Таїланді

Внаслідок аварії один чоловік загинув на місці аварії. Ще один чоловік та молода жінка померли від отриманих травм в лікарні. Ще вісім людей отримали поранення, їх госпіталізували.