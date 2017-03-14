Важка ніч в АТО: Україна зазнала втрат

За минулу добу ситуація в АТО погіршилась. У другій половині дня ворог істотно збільшив кількість обстрілів по позиціях українців.

Про це повідомили у штабі АТО.

Загалом за минулу добу зафіксували 97 обстрілів з боку терористів, в тому числі з важкого озброєння.

В кількох випадках українські захисники змушені були відкривати вогонь у відповідь, щоб знизити вогневу активність ворога.

Внаслідок атаки бойовиків загинув один український захисник, четверо поранені, і ще четверо травмовані.

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