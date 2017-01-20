Вчені розповіли, коли на Землі з’явилась любов

Вчені з’ясували, коли на Землі зародилось почуття любові серед приматів.

Як з’ясувалось, це почуття зародилось, коли самці приматів захищали самку і своїх дітей від агресії інших самців.

Ці інстинкти та почуття трансформувались у те, що зараз люди називають любов’ю.

В ході дослідження вчені спостерігали за дельфінами та мавпами, бо ці тварини за складом розуму схожі на людину.

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Науковці заявили, що саме завдяки бажанню захищати сімейство, відбувалось зближення партнерів в процесі еволюції.

Також вчені розповіли, що за відчуття закоханості та батьківський інстинкт відповідає одна і та ж ділянка мозку.