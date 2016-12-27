Вчити мову легко: підбірка найкращих додатків, які покращать вашу англійську

З появою смартфонів вчити мову стало куди легше, адже для цього створено багато різноманітних додатків на усі випадки життя.

Дивіться підбірку кращих мобільних додатків для вивчення англійської мови.

Duolinguo

Почнемо з Duolinguo, яку використовують мільйони людей у цілому світі. Її неодноразово називали кращим додатком для вивчення іноземної мови. Тут є все: лексика, вправи на граматику та переклад, і, найголовніше, усі завдання нагадують інтерактивну гру, а не нудний урок. Якщо ж англійською ви володієте добре, то додаток пропонує ще 14 інших мов.

British Council

А от British Council одним додатком не обмежились. Тут є окремі аплікації з подкастами, відео: є й для підготовки до мовних тестів. Це все для дорослих, а разом з наймолодшими буде вчитись й овечка Тіммі.

English Grammar Test

Якщо ж у вас хороший словниковий запас, але англійська граматика настільки заплутана, що вам не вдається поскладати слова у правильне речення, то й для цього випадку існує додаток English Grammar Tes.

Тут зібрано 60 тестів, які охоплюють 20 граматичних тем. На сторінці результатів, зможете слідкувати за своїм прогресом.

Youtube

Не слід забувати й про Youtube – це теж чудовий інструмент для вивчення англійської. По-перше, тут неймовірна кількість відео із субтитрами, а, по-друге, чимало викладачів створили свої канали, де кожне відео – це невеликий урок.

Дехто з них вже перетворився на справжню зірку. Наприклад, Роні: чимало її роликів мають понад мільйон переглядів. У коментарях користувачі засипають її компліментами і не перестають дякувати за доступні пояснення.

GoogleTranslate

А тепер ускладнимо завдання. Уявіть ситуацію, до вас звертається іноземець, а ви нічого не розумієте. В цьому випадку GoogleTranslate прийде на допомогу.

Єдине, що вам треба визначити, якою мовою говорить людина. Дайте додатку послухати його слова і за мить він їх перекладе. Потім ви скажіть свою фразу – ваш співрозмовник теж почує переклад на своїй мові.

Ще одна перевага GoogleTranslate – з ним можна зручно орієнтуватись за кордоном. Просто наводьте смартфон на незрозумілий вам напис і на вашому екрані миттєво з’явиться переклад.

Усі мобільні аплікації для вивчення іноземних мов врахували вашу зайнятість, тому уроки, зазвичай, тривають лише кілька хвилин.

Вивчайте мову, коли добираєтесь на роботу, стоїте у черзі, або ж коли ваш друг запізнюється на зустріч. Насправді, таких моментів дуже багато. З високошвидкісним 3G від Київстар ви зможете використати їх для свого розвитку.