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Вчити мову легко: підбірка найкращих додатків, які покращать вашу англійську

Життя з 3G 20:20, сьогодні 245 Читать новость на русском
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З появою смартфонів вчити мову стало куди легше, адже для цього створено багато різноманітних додатків на усі випадки життя.

Дивіться підбірку кращих мобільних додатків для вивчення англійської мови.

Duolinguo

Почнемо з Duolinguo, яку використовують мільйони людей у цілому світі. Її неодноразово називали кращим додатком для вивчення іноземної мови. Тут є все: лексика, вправи на граматику та переклад, і, найголовніше, усі завдання нагадують інтерактивну гру, а не нудний урок. Якщо ж англійською ви володієте добре, то додаток пропонує ще 14 інших мов.

via GIPHY

British Council

А от British Council одним додатком не обмежились. Тут є окремі аплікації з подкастами, відео: є й для підготовки до мовних тестів. Це все для дорослих, а разом з наймолодшими буде вчитись й овечка Тіммі.

via GIPHY

English Grammar Test

Якщо ж у вас хороший словниковий запас, але англійська граматика настільки заплутана, що вам не вдається поскладати слова у правильне речення, то й для цього випадку існує додаток English Grammar Tes.

Тут зібрано 60 тестів, які охоплюють 20 граматичних тем. На сторінці результатів, зможете слідкувати за своїм прогресом.

via GIPHY

Youtube

Не слід забувати й про Youtube – це теж чудовий інструмент для вивчення англійської. По-перше, тут неймовірна кількість відео із субтитрами, а, по-друге, чимало викладачів створили свої канали, де кожне відео – це невеликий урок.

Дехто з них вже перетворився на справжню зірку. Наприклад, Роні: чимало її роликів мають понад мільйон переглядів. У коментарях користувачі засипають її компліментами і не перестають дякувати за доступні пояснення.

via GIPHY

GoogleTranslate

А тепер ускладнимо завдання. Уявіть ситуацію, до вас звертається іноземець, а ви нічого не розумієте. В цьому випадку GoogleTranslate прийде на допомогу.

Єдине, що вам треба визначити, якою мовою говорить людина. Дайте додатку послухати його слова і за мить він їх перекладе. Потім ви скажіть свою фразу – ваш співрозмовник теж почує переклад на своїй мові.

via GIPHY

Ще одна перевага GoogleTranslate – з ним можна зручно орієнтуватись за кордоном. Просто наводьте смартфон на незрозумілий вам напис і на вашому екрані миттєво з’явиться переклад.

Усі мобільні аплікації для вивчення іноземних мов врахували вашу зайнятість, тому уроки, зазвичай, тривають лише кілька хвилин.

Вивчайте мову, коли добираєтесь на роботу, стоїте у черзі, або ж коли ваш друг запізнюється на зустріч. Насправді, таких моментів дуже багато. З високошвидкісним 3G від Київстар ви зможете використати їх для свого розвитку.

Теги: Життя з 3G освіта Інтернет смартфон
Джерело: 24 Канал
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