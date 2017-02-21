Весілля на самоті: бізнес-аналітик з Великобританії вирішила вийти заміж за саму себе

Мешканка Сполученого королівства, так і не зустрівши до 39 років гідного кандидата на роль чоловіка, вирішила вийти заміж за саму себе.

Бізнес-аналітик Лінн Голлоджі вирішила вийти заміж за себе, пояснивши, що так і не знайшла свого єдиного. У неї також пропав інтерес до відносин, тому вона зважилася на весілля в самоті.

За словами Лінн, таке бажання виникло після перегляду серіалу "Друзі". Близькі та родичі підтримали жінку і взяли участь у весільних клопотах. На церемонію Лінн піде в білому платті з фатою на голові. Медовий місяць разом з собою вона проведе в Римі.

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В програму свята також включено вечірку, дискотеку і шведський стіл.



