Ветеран АТО зник безвісти після штурму редуту у Кривому Торці

Вчора, 13 березня, після силового штурму редуту на Кривому Торці, зник один з учасників блокади – 25-річний Павло Герасименко (позивний "Доцент").

Про це повідомили у штабі блокади торгівлі.

Герасименко пройшов Майдан та фронт. У 2014 у боях під Металістом втратив ногу.

У штабі наголосили, що хлопець ходить у протезі і його мучить біль, тож кожних кілька годин він має приймати ліки.

Наразі відомо, що Павла привезли в Торецьку міську лікарню. Пізніше його забрали з лікарні співробітники поліції. За однією з версій, його вивезли в Костянтинівку та "посадили на поїзд", за іншою версією співробітники поліції відвезли його в Костянтинівку і за свій рахунок поселили в готелі. Однак, Павла досі не знайшли.

Якщо комусь відомі деталі просять повідомити за телефоном: +380503761791

Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ захопили редут блокувальників у Кривому Торці та затримали 43 "людей зі зброєю". Згодом, народні депутати заявили, що затриманих блокувальників відпустили.