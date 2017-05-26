Від Насірова до Кулика: як корупціонери уникають покарання

Доки гучно затримують і відпускають колишніх корупціонерів, нинішнім злодіям державних коштів вдається уникнути покарання. Вони навіть після скандалів залишаються при посадах.

24 травня масово затримали екс-податківців. За словами головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, екс-фіскал Роман Насіров був головним помічником у справі.

Колишній заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе переконаний, що Анатолій Матіос пропіарив Романа Насірова навмисно, щоб виправдати в очах суспільства.

Начебто Насіров почав співпрацювати зі слідством і завдяки йому затримали людей, яких теж відпустять під заставу. Це просто знущання із суспільства,

– заявив Давід Сакварелідзе.

Таку ж методику нещодавно використав Юрій Луценко. Публічно похвалив колишнього прокурора АТО Костянтина Кулика, якого торік НАБУ звинуватило в незаконному збагаченні. За словами генпрокурора, Кулик допоміг у конфіскації півтора мільйона доларів оточення Віктора Януковича. Тому, поки триває слідство, підозрюваний продовжує працювати в ГПУ.

Тим часом, старі схеми діють, як і діяли. Експерт реанімаційного пакета реформ із податкових питань Михайло Соколов вивчав ситуацію з поверненням ПДВ сьогодні.

Вияснилось, що зі 100 підприємств за 11 місяців не було порушень тільки в 5. Порушення при поверненні ПДВ – це підґрунтя, яке потім переростає у хабарні відкати,

– розповів експерт "Реанімаційного пакету реформ" Михайло Соколов.

Не змінились ситуація і на митниці.

"Та контрабанда, яка йшла внутрішнім транзитом, зараз, здебільшого, проходить через Одесу і йде за заниженою митною вартістю. Наступна – коли привозять один товар, а декларують зовсім інше. Є схеми, які пов'язані з вимаганням хабарів зі сторони митника", – повідомила екс-голова Одеської митниці Юлія Марушевська.

Замилюючи око громадськості гучними затриманнями попередників, посадовці нинішні відвертають увагу від себе.

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