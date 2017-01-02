Відчуй себе Шерлоком. В київському метро провели незвичайний квест
21:32, сьогодні 132 Читать новость на русском
Кияни та гості міста пройшли незвичайний квест, який організували прямо у столичній підземці.
Участь у грі взяли близько півсотні людей.
Головна мета такого квесту дізнатись більше про столичний метрополітен, навчитися орієнтуватися у підземці та прокладати власні цікаві маршрути.
Більше про те, як відбувалася гра – дивіться у сюжеті Інни Єкімової.
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Джерело: 24 Канал
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