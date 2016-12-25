Відомі художники створили картинки із дітьми заради благодійності

Відомі художники створили картини разом із учнями Дитячої школи мистецтв заради благодійності.

У Національному заповіднику "Софія Київська" організували благодійну виставку-продаж картин. На виставці збирають гроші для Центру реабілітації невиліковно хворих дітей.

Загалом з аукціону продають близько півсотні робіт. Окрім українців, свої роботи представили художники з Польщі та Словаччини.

Благодійна виставка-продаж картин триватиме до середини січня в "Софії Київській". Тоді роботи відвезуть до Львова, а також шукатимуть покупців у Гданську, Вроцлаві та Варшаві.

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