Відомі художники створили картинки із дітьми заради благодійності
10:19, сьогодні 31 Читать новость на русском
Відомі художники створили картини разом із учнями Дитячої школи мистецтв заради благодійності.
У Національному заповіднику "Софія Київська" організували благодійну виставку-продаж картин. На виставці збирають гроші для Центру реабілітації невиліковно хворих дітей.
Загалом з аукціону продають близько півсотні робіт. Окрім українців, свої роботи представили художники з Польщі та Словаччини.
Благодійна виставка-продаж картин триватиме до середини січня в "Софії Київській". Тоді роботи відвезуть до Львова, а також шукатимуть покупців у Гданську, Вроцлаві та Варшаві.
Читайте також: Активістка влаштувала фотовиставку на підтримку онкохворих в Сумах
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня , 19:08 343
Швидка потрапила в аварію у Києві: є постраждалі15 грудня , 15:06
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді15 листопада , 11:00
Коментарі