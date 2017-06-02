Викликати лікаря, таксі та пожежників тепер можна "смскою"

Така послуга тепер доступна у місті Умань, що на Черкащині. Особливо корисна новація для людей із вадами слуху.

Нова СМС послуга для 75-річної Катерини Бондаренко справжній порятунок. Слух жінка втратила ще у дитинстві. Тож усе життя, коли потрібно було викликати лікаря, жінка зверталася по допомогу сусідів. Нова послуга значно полегшила життя.

Ідея такого сервісу належить уманській спільноті глухонімих людей. На їхній заклик відгукнулись у міській службі соціального захисту та уклали відповідні договори із спецслужбами. Сервіс працює просто: людина надсилає СМС на мобільні номери відповідних служб. Їх попередньо розповсюджували волонтери.

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У повідомлені важливо вказати місце перебування і причину екстреного виклику. СМС-сервісом екстрених викликів вже скористалися майже 250 осіб. Незабаром надіслати СМС люди із вадами слуху зможуть і у поліцію.