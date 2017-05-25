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Виконавча служба шукає майно "Газпрому" в Україні

13:27, сьогодні 151 Читать новость на русском

Рекордний штраф у 172 мільярди гривень повинен заплатити Україні російський "Газпром". Вищий господарський суд України залишив без змін стягнення за зловживання монопольним становищем російською компанією впродовж 6 років. Виконавчій службі доведеться попотіти, щоб знайти стільки майна "Газпрому".

6 років "Газпром" зловживав монопольним становищем та відмовлявся переглядати контракт на транспортування блакитного палива. Антимонопольний комітет наклав штраф. Українські суди вважають рішення справедливим.

Адвокати "Газпрому" теж брали участь в процесах. Але стягнення штрафів коментувати відмовились.

Читайте також: В Україні розпочали арешт майна "Газпрому"

172 мільярди гривень – це річний бюджет міністерств оборони, внутрішніх справ, охорони здоров’я та освіти разом з "Укравтодором". Звісно, "Газпром" добровільно такі гроші не платитиме. Тому Мінюсту доведеться подихати пилом документів, аби знайти російського майна на таку суму.

Міністр юстиції Павло Петренко запевнив, якщо не вистачить майна на погашення боргу в Україні, то звернуться за допомогою до інших держав. Але російський газ в українській трубі недоторканний.

Втім, правоохоронці вже встигли підготувати документи для арешту кількох об'єктів, повідомили в антимонопольному комітеті. Щоправда, не кажуть, на які саме.

В заяві про стягнення штрафу вказаний лише один об'єкт на території України. Це офісна будівля дочірньої компанії російського "Газпрому" та українського "Нафтогазу" – "Газтранзиту".

Читайте також: Антимонопольний комітет України оштрафував російський "Газпром" на карколомну суму

На сайті "Газтранзиту" окрім офісної будівлі є ще інформація про газові станції в Одеській області та житлове містечко для працівників. Однак, поки ці активи не арештували, і станом на 24 травня в "Газтранзит" відсутні відомості або інформація стосовно накладення арешту на майно товариства.

Та це не єдиний "Газтранзит" в Україні. В Києві працює ще одна компанія з такою ж назвою – так звана онука "Газпрому", яка займається проектуванням газонафтових мереж. Там від боргів "Газпрому" відхрещуються.

І поки Мінюст готує велику прес-конференцію щодо арештованих активів, дочірній "Газтранзит" вирішив видати своїм акціонерам дивіденди на 209 мільйонів гривень. Частина грошей, звісно, з України поїде за кордон.

Автор: Олена Капустян
Теги: Україна Газпром штрафи гроші
Джерело: 24 Канал
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