Викрадення стародруків у Львові: з'явилися цікава деталь

Директорка Київського музею книги розповіла, що понад 10 років не могла потрапити до Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького, де викрали 95 старовинних книжок і два рукописи.

Нове керівництво Львівської галереї не приховує, що крадіжки могли відбуватись за відома попередніх очільників. Однак, колишнє керівництво музею нестачу списують на збої в системі безпеки.

На чорному ринку стародруки коштують десятки тисяч доларів. В Мінкульті до останнього сподіваються, що книги могли просто загубитися в самому ж музеї.

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Проте директорка Київського музею книги Людмила Хауаха стверджує, що вона близько 10 років намагалася звірити фонди у Львівській галереї. Проте її не пускали, а все через те, що мовляв "картотеку перевернули коти".

У те, що у Львові книги загубились Хауаха не вірить. Більше – дивіться у відеосюжеті.