Випуск новин за 19:00: Виховання чемпіонів. Арешт Курченка

У випуску новин 3 січня станом на 19:00 –Скільки в Україні коштує виховати олімпійського чемпіонат та чому тренери виїжджають закордон. Олігарха-втікача Сергія Курченка поки що не можна заарештувати, суддя Печерського суду оголосив перерву на невизначений термін.

Також у випуску: Нацбанк обмежує готівкові розрахунки. У нардепа Сергія Пашинського, який прострелив ногу чоловікові, прокуратура вилучила зброю. Привезти та перепоховати рештки Олександра Олеся готові у Тернополі. У Польщі арештували українця, який збив на смерть двох підлітків. У лікарню Дніпра привезли трьох поранених із зони АТО, один боєць помер. Не бойові втрати в зоні АТО. В Українській армії з’являться американські автомати М16. Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен підтримала окупацію Криму Росією.

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