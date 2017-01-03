Випуск новин за 19:00: Виховання чемпіонів. Арешт Курченка
У випуску новин 3 січня станом на 19:00 –Скільки в Україні коштує виховати олімпійського чемпіонат та чому тренери виїжджають закордон. Олігарха-втікача Сергія Курченка поки що не можна заарештувати, суддя Печерського суду оголосив перерву на невизначений термін.
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