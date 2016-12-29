Випуск новин за 22:00: Перемога українських шахістів. Обстріли бойовиків

У випуску новин 28 грудня станом на 22:00 – Львів'янка Ганна Музичук стала чемпіонкою світу зі швидких шахів. Бойовики стягнули "Гради" до району Світлодарської дуги. Там же ввечері почали стріляти з мінометів.

Також у випуску: Дідусь у Дніпрі забув 80 тисяч гривень у супермаркеті. Смертельна аварія у Харкові. Польські дипломати закликають українців не святкувати 75 річницю УПА. У Херсоні попрощалися з Андрієм Байбузом, який загинув у боях на Світлодарській дузі.

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