Випуск новин за 10:00: Епідемія грипу. Втрати в АТО
У випуску новин 29 грудня станом на 10:00 – епідемія грипу оголошено вже у 21 області України. Бойовики 50 разів відкривали вогонь у зоні АТО. Серед українських військових є втрати.
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