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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Епідемія грипу. Втрати в АТО

Випуск новин 11:10, сьогодні 3 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 29 грудня станом на 10:00 – епідемія грипу оголошено вже у 21 області України. Бойовики 50 разів відкривали вогонь у зоні АТО. Серед українських військових є втрати.

Також у випуску:

У Маріуполі поліцейський врізався у тролейбус.

СБУ оприлюднила записи розмов українського полковника Без’язикова з бойовиками.

До Нового року запорізькі волонтери везуть бійцям на передову святкові страви.

Росія погрожує США синхронною відповіддю на розширення санкцій за хакерські атаки.

Небайдужі вітають дітей-сиріт з новорічними святами.

Третій чорний ящик російського Ту-154 зруйновано.

У листопаді ОБСЄ зазнала хакерської атаки.

На Філіппінах черговий вибух: поранено 33 людини.

Зміна роботи громадського транспорту у Києві на Новий рік.

Італійці створили окуляри, які розкажуть про настрій людини.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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