Випуск новин за 10:00: Епідемія грипу. Втрати в АТО

У випуску новин 29 грудня станом на 10:00 – епідемія грипу оголошено вже у 21 області України. Бойовики 50 разів відкривали вогонь у зоні АТО. Серед українських військових є втрати.

Також у випуску: У Маріуполі поліцейський врізався у тролейбус. СБУ оприлюднила записи розмов українського полковника Без’язикова з бойовиками. До Нового року запорізькі волонтери везуть бійцям на передову святкові страви. Росія погрожує США синхронною відповіддю на розширення санкцій за хакерські атаки. Небайдужі вітають дітей-сиріт з новорічними святами. Третій чорний ящик російського Ту-154 зруйновано. У листопаді ОБСЄ зазнала хакерської атаки. На Філіппінах черговий вибух: поранено 33 людини. Зміна роботи громадського транспорту у Києві на Новий рік. Італійці створили окуляри, які розкажуть про настрій людини.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter