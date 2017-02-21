Випуск новин за 10:00: Гумконвой з Росії. Доба у зоні АТО
Випуск новин 11:41, сьогодні 48 Читать новость на русском
У випуску новин 20 лютого станом на 10:00 – Росія відправила на окупований Донбас черговий так званий гумконвой. Двоє наших військових поранено, семеро – травмовано. У штабі зафіксували 74 обстріли з боку бойовиків.
Також у випуску:
Двоє наших військових поранено, семеро – травмовано.
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Джерело: 24 Канал
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