Випуск новин за 10:00: Прощання з Любомиром Гузаром. Замах на Адама Осмаєва
Випуск новин 11:10, сьогодні 32 Читать новость на русском
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У випуску новин 2 червня станом на 10:00 – у Львові прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром. Лікарі розповіли про стан здоров’я Адама Осмаєва.
Також у випуску:
Відносне затишшя у зоні АТО.
Хто такий Адам Осмаєв, якого хотіли вбити в центрі Києва.
Джерело: 24 Канал
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