Випуск новин за 10:00: Прощання з Любомиром Гузаром. Замах на Адама Осмаєва

У випуску новин 2 червня станом на 10:00 – у Львові прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром. Лікарі розповіли про стан здоров’я Адама Осмаєва.

Також у випуску: Відносне затишшя у зоні АТО. Хто такий Адам Осмаєв, якого хотіли вбити в центрі Києва.

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