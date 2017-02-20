13:29
20 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Випуск новин за 12:00: В Римі вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні
Випуск новин
12:49, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ

Випуск новин за 10:00: Росія не видає колишніх "беркутівців". Втрати в АТО

Випуск новин 10:54, сьогодні 112 Читать новость на русском

У випуску новин 20 лютого станом на 10:00 – Росія не видає Україні 16 екс-"беркутівців", яких підозрюють у злочинах проти активістів Євромайдану.

Також у випуску:

В зоні АТО загинув військовий.

У Черкасах відкрили спортзал на честь загиблого Героя.

У львівській книгарні знайшли книжку, яка ображає українців.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Беркут
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Як уникнути капканів Закону про споживче кредитування
сьогодні, 12:15 Як уникнути капканів Закону про споживче кредитування
Андрій Довбенко 314
Не о пенсии думайте, а инвестируйте в детей
сьогодні, 08:35 Не о пенсии думайте, а инвестируйте в детей
Зоя Казанжи 2722
Головні новини 19 лютого: запеклі атаки біля Авдіївки, блокада Банкової і заборона ліків
сьогодні, 08:13 Головні новини 19 лютого: запеклі атаки біля Авдіївки, блокада Банкової і заборона ліків
4176
Як світові ЗМІ висвітлювали розстріли на Майдані
19 лютого, 23:57 Як світові ЗМІ висвітлювали розстріли на Майдані
Блог Медіа 1921
Найкумедніші меми тижня:
19 лютого, 20:01 Найкумедніші меми тижня: "Трамп – чмо" у Росії, і "мама – корупція" від Гройсмана
4785
В Києві відгримів парад: ефектні фото військових та потужної техніки
 24 серпня 2016 , 14:32 70
Вихідні 8 березня і 9 травня можуть скасувати – проект закону вже готовий
 27 січня , 09:46 322
Невідомі спробували захопити підприємство під Києвом, є загиблий
 4 вересня 2016 , 14:04 9
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Вибух у Львові. Моторошна історія матері-самогубці
 12 лютого , 22:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук