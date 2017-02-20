Випуск новин за 10:00: Росія не видає колишніх "беркутівців". Втрати в АТО
Випуск новин 10:54, сьогодні 112 Читать новость на русском
У випуску новин 20 лютого станом на 10:00 – Росія не видає Україні 16 екс-"беркутівців", яких підозрюють у злочинах проти активістів Євромайдану.
Також у випуску:
В зоні АТО загинув військовий.
У Черкасах відкрили спортзал на честь загиблого Героя.
У львівській книгарні знайшли книжку, яка ображає українців.
Джерело: 24 Канал
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