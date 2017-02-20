Випуск новин за 10:00: Росія не видає колишніх "беркутівців". Втрати в АТО

У випуску новин 20 лютого станом на 10:00 – Росія не видає Україні 16 екс-"беркутівців", яких підозрюють у злочинах проти активістів Євромайдану.

Також у випуску: В зоні АТО загинув військовий. У Черкасах відкрили спортзал на честь загиблого Героя. У львівській книгарні знайшли книжку, яка ображає українців.

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