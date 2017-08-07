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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Випуск новин за 10:00: Смертельне ДТП. Росія готова до переговорів за Донбас

Випуск новин 10:36, сьогодні 503 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 серпня станом на 10:00 – на Київщині внаслідок ДТП двох автівок – Жигуля та Opel – загинули семеро людей. Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія готова почати переговори щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Також у випуску:

Через вибух гранати в Донецьку загинуло троє людей.

Тернопільський рекордсмен готується віджатись на шести пальцях.

Через негоду майже сотня населених пунктів залишилась без світла.

У Києві п'яний водій збив двох дітей.

Теги: Новини політики Новини Росії Випуск новин Новини Києва США Аварії та ДТП Жертви Рекс Тіллерсон Сергій Лавров Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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