Випуск новин за 10:00: Смертельне ДТП. Росія готова до переговорів за Донбас

У випуску новин за 7 серпня станом на 10:00 – на Київщині внаслідок ДТП двох автівок – Жигуля та Opel – загинули семеро людей. Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія готова почати переговори щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Також у випуску: Через вибух гранати в Донецьку загинуло троє людей. Тернопільський рекордсмен готується віджатись на шести пальцях. Через негоду майже сотня населених пунктів залишилась без світла. У Києві п'яний водій збив двох дітей.

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