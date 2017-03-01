Випуск новин за 10:00: Суд у Туреччині. Європейський візит в Україну

У випуску новин 1 березня за 10:00 – у Туреччині судять 330 обвинувачених у спробі невдалого перевороту. Сьогодні до Києва приїдуть міністри закордонних справ Польщі та Великобританії.

Також у випуску: 2 українських військових загинули на Сході України. Клименка буде захищати безкоштовний адвокат. Трамп виступив з промовою перед Конгресом США.

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