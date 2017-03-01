Випуск новин за 10:00: Суд у Туреччині. Європейський візит в Україну
Випуск новин 10:57, сьогодні 50 Читать новость на русском
У випуску новин 1 березня за 10:00 – у Туреччині судять 330 обвинувачених у спробі невдалого перевороту. Сьогодні до Києва приїдуть міністри закордонних справ Польщі та Великобританії.
Також у випуску:
2 українських військових загинули на Сході України.
Клименка буде захищати безкоштовний адвокат.
Трамп виступив з промовою перед Конгресом США.
Джерело: 24 Канал
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