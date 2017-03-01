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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Випуск новин за 10:00: Суд у Туреччині. Європейський візит в Україну

Випуск новин 10:57, сьогодні 50 Читать новость на русском

У випуску новин 1 березня за 10:00 – у Туреччині судять 330 обвинувачених у спробі невдалого перевороту. Сьогодні до Києва приїдуть міністри закордонних справ Польщі та Великобританії.

Також у випуску:

2 українських військових загинули на Сході України.

Клименка буде захищати безкоштовний адвокат.

Трамп виступив з промовою перед Конгресом США.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Олександр Клименко Київ Польща Великобританія Дональд Трамп США
Джерело: 24 Канал
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