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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: У Брюсселі розглянуть безвіз для України. Загострення біля Авдіївки

Випуск новин 11:14, сьогодні 53 Читать новость на русском

У випуску новин 2 березня на 10:00 – безвіз для України мають схвалити постійні представники при Раді ЄС у Брюсселі. З самого ранку бойовики обстрілюють Авдіївку з танків та мінометів.

Також у випуску:

Невідомий жбурнув яйце у кандидата у президенти Франції.

Порошенко закликав ввести санкції за присвоєння українських активів.

ООН звинувачує Росію у військових злочинах у Сирії.

Радіо "Армія ФМ" святкує першу річницю.

Теги: Авдіївка АТО Випуск новин Безвізовий режим Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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