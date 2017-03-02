Випуск новин за 10:00: У Брюсселі розглянуть безвіз для України. Загострення біля Авдіївки

У випуску новин 2 березня на 10:00 – безвіз для України мають схвалити постійні представники при Раді ЄС у Брюсселі. З самого ранку бойовики обстрілюють Авдіївку з танків та мінометів.

Також у випуску: Невідомий жбурнув яйце у кандидата у президенти Франції. Порошенко закликав ввести санкції за присвоєння українських активів. ООН звинувачує Росію у військових злочинах у Сирії. Радіо "Армія ФМ" святкує першу річницю.

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