Випуск новин за 10:00: Вибух у Сумах. Ситуація в зоні АТО
У випуску новин 4 січня станом на 10:00 – у багатоповерхівці у Сумах пролунав вибух: одна людина загинула і ще 10 отримали поранення. За минулу добу на Донбасі бойовики відкривали вогонь 39 разів, поранення отримали двоє військових.
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