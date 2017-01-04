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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

Випуск новин за 10:00: Вибух у Сумах. Ситуація в зоні АТО

Випуск новин 11:33, сьогодні 101 Читать новость на русском
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У випуску новин 4 січня станом на 10:00 – у багатоповерхівці у Сумах пролунав вибух: одна людина загинула і ще 10 отримали поранення. За минулу добу на Донбасі бойовики відкривали вогонь 39 разів, поранення отримали двоє військових.

Також у випуску:

Президент доручив міністерству культури перепоховати Олександра Олеся в Україні.

У зоні АТО затримали підозрюваного у вбивстві військового.

Убивця посла РФ у Туреччині готував злочин кілька місяців.

На Донбасі перебуває 40 тисяч бойовиків, з них 5 тисяч – це російські військові.

На Різдвяні свята в Україну прийдуть люті морози та хуртовини.

За час розведення популяції зубрів на Львівщині збільшилося втричі.

У Туреччині продовжили режим надзвичайного стану.

Працівники найбільшого авіаперевізника Британії анонсували страйк.

Ресторан McDonald’s відкрився в одному з приміщень Ватикану.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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