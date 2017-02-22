Випуск новин за 10:00: Вирок генералу Павлову. Допомога від Німеччини

У випуску новин 22 лютого за 10:00 – сьогодні у Павлограді винесуть вирок генералу Назарову, якого звинувачують у трагедії яка сталася з українським літаком "Іл-76" на Донбасі у червні 2014 року.

Також у випуску: В зоні АТО один український військовий поранений, загиблих немає. Німеччина виділить українським переселенцям ще 4 з половиною мільйони євро. На Львівщині бійці прикордонної комендатури швидкого реагування відпрацьовують свою майстерність у польових умовах.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter