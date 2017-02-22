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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Випуск новин за 10:00: Вирок генералу Павлову. Допомога від Німеччини

Випуск новин 11:50, сьогодні 97 Читать новость на русском

У випуску новин 22 лютого за 10:00 – сьогодні у Павлограді винесуть вирок генералу Назарову, якого звинувачують у трагедії яка сталася з українським літаком "Іл-76" на Донбасі у червні 2014 року.

Також у випуску:

В зоні АТО один український військовий поранений, загиблих немає.

Німеччина виділить українським переселенцям ще 4 з половиною мільйони євро.

На Львівщині бійці прикордонної комендатури швидкого реагування відпрацьовують свою майстерність у польових умовах.

Теги: Випуск новин АТО гроші
Джерело: 24 Канал
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