Випуск новин за 10:00: Вирок генералу Павлову. Допомога від Німеччини
Випуск новин 11:50, сьогодні 97 Читать новость на русском
У випуску новин 22 лютого за 10:00 – сьогодні у Павлограді винесуть вирок генералу Назарову, якого звинувачують у трагедії яка сталася з українським літаком "Іл-76" на Донбасі у червні 2014 року.
Також у випуску:
В зоні АТО один український військовий поранений, загиблих немає.
Німеччина виділить українським переселенцям ще 4 з половиною мільйони євро.
На Львівщині бійці прикордонної комендатури швидкого реагування відпрацьовують свою майстерність у польових умовах.
Джерело: 24 Канал
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