Випуск новин за 11:00: Ситуація в зоні АТО. КОРД в Авдіївці
Випуск новин 11:50, сьогодні 32 Читать новость на русском
У випуску новин 27 лютого за 11:00 – двоє українських військових загинули на сході України за минулу добу. На допомогу жителям Авдіївки спрямували спецпідрозділ КОРД.
Також у випуску:
У Лос-Анжелесі відбулась 89 церемонія вручення Оскарів.
Через повені в Чилі проблеми з питною водою.
Найближчим часом в Україні повністю ліквідують державну пожежну інспекцію.
Джерело: 24 Канал
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