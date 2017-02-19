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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Випуск новин за 11:00: Атака на Авдіївку. Зустріч "Нормандської четвірки"

Випуск новин 12:47, сьогодні 62 Читать новость на русском

У випуску новин 19 лютого станом на 11:00 – українські військові близько 5:00 відбили атаку на Авдіївку. У Мюнхені відбулась зустріч "Нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ.

Також у випуску:

В Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Третій півфінал відбору на Євробачення-2017: хто вийшов у фінал.

В Авдіївці немає світла та води.

Євросоюз висунув умову на продовження макрофінансової допомоги Україні.

У США визначили головних претендентів на посаду радника Трампа з нацбезпеки.

В Аргентині перекинувся вся автобус – 19 загиблих.

Теги: Випуск новин Нормандський формат Небесна сотня Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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