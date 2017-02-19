Випуск новин за 11:00: Атака на Авдіївку. Зустріч "Нормандської четвірки"

У випуску новин 19 лютого станом на 11:00 – українські військові близько 5:00 відбили атаку на Авдіївку. У Мюнхені відбулась зустріч "Нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ.

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