Випуск новин за 11:00: Безкоштовний адвокат Клименка. Дорога горілка
Випуск новин 11:39, сьогодні 12 Читать новость на русском
У випуску новин 1 березня за 11:00 – Олександра Клименка буде захищати безкоштовний адвокат. Від сьогодні в Україні подорожчає горілка та інші алкогольні напої.
Також у випуску:
На Прикарпатті зберігається значна лавинна небезпека.
Верховний суд закрив усі кримінальні провадження щодо колишнього регіонала Юрія Іванющенка.
В авдіївській промзоні знову неспокійно.
Джерело: 24 Канал
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