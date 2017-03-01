Випуск новин за 11:00: Безкоштовний адвокат Клименка. Дорога горілка

У випуску новин 1 березня за 11:00 – Олександра Клименка буде захищати безкоштовний адвокат. Від сьогодні в Україні подорожчає горілка та інші алкогольні напої.

Також у випуску: На Прикарпатті зберігається значна лавинна небезпека. Верховний суд закрив усі кримінальні провадження щодо колишнього регіонала Юрія Іванющенка. В авдіївській промзоні знову неспокійно.

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