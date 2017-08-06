Випуск новин за 11:00: Бійка за участю поліцейського. Заборона російських ресурсів

У випуску новин за 6 серпня станом на 11:00 – керівник одного з райвідділів поліції у Кривому Розі влаштував п'яну бійку у кафе. Два з половиною місяці російські сайти під забороною, та чи дотримуються її українці.

Також у випуску: Радбез ООН розширив санкції проти КНДР у відповідь на нові ядерні випробування. У Японії вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування Хіросіми. Змагання стронгменів у Львові.

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