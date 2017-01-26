Випуск новин за 11:00: ФСБ продовжує арешти активістів у Криму. Блокування залізниці
Випуск новин 11:42, сьогодні 73 Читать новость на русском
У випуску новин 26 січня за 11:00 годину – російські спецслужби затримали у анексованому Криму адвоката, якому закидають екстремізм. Ветерани АТО оголосили про блокування залізничного сполучення з тимчасово окупованими територіями.
Також у випуску:
Рятувальники знайшли тіла всіх загиблих під сніжними завалами в Італії. Пошукова операція завершена.
Мексика обурена заявами Президента США Дональда Трампа про будівництво стіни на кордоні між двома країнами.
Один поранений, двоє травмовані – як минула доба в зоні АТО.
Стрілянина на Одеському ринку: нападник застрелився під час затримання.
Джерело: 24 Канал
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