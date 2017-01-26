Випуск новин за 11:00: ФСБ продовжує арешти активістів у Криму. Блокування залізниці

У випуску новин 26 січня за 11:00 годину – російські спецслужби затримали у анексованому Криму адвоката, якому закидають екстремізм. Ветерани АТО оголосили про блокування залізничного сполучення з тимчасово окупованими територіями.

Також у випуску: Рятувальники знайшли тіла всіх загиблих під сніжними завалами в Італії. Пошукова операція завершена. Мексика обурена заявами Президента США Дональда Трампа про будівництво стіни на кордоні між двома країнами. Один поранений, двоє травмовані – як минула доба в зоні АТО. Стрілянина на Одеському ринку: нападник застрелився під час затримання.

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