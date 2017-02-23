Випуск новин за 11:00: Інцидент з поліцейським. Запобіжний захід Фірташу

У випуску новин 23 лютого за 11:00 – в Сумах при затриманні зловмисник серйозно поранив поліцейського. Сьогодні у Відні суд має обрати запобіжний захід українському олігарху Дмитру Фірташу.

Також у випуску: Спалах африканської чуми свиней зафіксували в Запоріжжі. На Закарпатті перекинувся автобус з пасажирами. Доба в зоні АТО.

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