Випуск новин за 11:00: Інцидент з поліцейським. Запобіжний захід Фірташу
Випуск новин 11:55, сьогодні 62 Читать новость на русском
У випуску новин 23 лютого за 11:00 – в Сумах при затриманні зловмисник серйозно поранив поліцейського. Сьогодні у Відні суд має обрати запобіжний захід українському олігарху Дмитру Фірташу.
Також у випуску:
Спалах африканської чуми свиней зафіксували в Запоріжжі.
На Закарпатті перекинувся автобус з пасажирами.
Доба в зоні АТО.
Джерело: 24 Канал
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