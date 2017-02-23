12:57
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 11:00: Інцидент з поліцейським. Запобіжний захід Фірташу
Випуск новин
11:55, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Випуск новин за 11:00: Інцидент з поліцейським. Запобіжний захід Фірташу

Випуск новин 11:55, сьогодні 62 Читать новость на русском

У випуску новин 23 лютого за 11:00 – в Сумах при затриманні зловмисник серйозно поранив поліцейського. Сьогодні у Відні суд має обрати запобіжний захід українському олігарху Дмитру Фірташу.

Також у випуску:

Спалах африканської чуми свиней зафіксували в Запоріжжі.

На Закарпатті перекинувся автобус з пасажирами.

Доба в зоні АТО.

Теги: Поліція Дмитро Фірташ АТО Випуск новин Суми Кримінал Свиняча чума Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Кого з ватажків бойовиків ліквідують найближчим часом
сьогодні, 12:12 Кого з ватажків бойовиків ліквідують найближчим часом
Дмитро Снєгирьов 2880
Как перейти от блокады к энергетической независимости от ОРДЛО : 8 простых шагов
сьогодні, 10:01 Как перейти от блокады к энергетической независимости от ОРДЛО : 8 простых шагов
Ціна держави 909
Фирташа не так просто экстрадировать в США
сьогодні, 07:32 Фирташа не так просто экстрадировать в США
Олег Пономарь 5831
Украинцы не уважают горе россиян. Знаете, почему?
22 лютого, 22:15 Украинцы не уважают горе россиян. Знаете, почему?
Євгенія Мазур 5376
Червоне світло для
22 лютого, 21:04 Червоне світло для "зеленої" енергетики: хто винен і що робити
Яніна Ткачук 1410
Геращенко розповів, для чого Авакову юна заступниця
 11 листопада 2016 , 22:39 86
Командир "морських котиків" загинув у зоні АТО
 6 вересня 2016 , 15:17 80
Третій Майдан. Соціолог оцінила протестні настрої в Україні
21 листопада 2016 , 07:02 1
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук