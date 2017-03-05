Випуск новин за 11:00: Новини від МВФ. Бійка прихильників та противників Трампа

У випуску новин 5 березня на 23:00 – Міжнародний валютний фонд зробив крок до виділення наступного траншу Україні.

Також у випуску: Громадськість та волонтери будуть контролювати переміщення товарів в зоні АТО. У США побилися прихильники та противники чинного президента Дональда Трампа. Санкції Євросоюзу проти Януковича та його оточення офіційно продовжено на рік.

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