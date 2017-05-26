Випуск новин за 11:00: Приховані статки Гройсмана. Реформа децентралізації

У випуску новин за 26 травня станом на 11:00 – журналісти знайшли приховані статки прем'єр-міністра. Володимир Гройсман не задекларував 80 тисяч гривень. Як в Україні триває реформа децентралізації.

Також у випуску: Печерський суд оголосив запобіжні заходи 17-ьом затриманим екс-податківцям. У Львові вручили престижну премію працівникам медіа. Справу про політичний хабар сьогодні розглядатимуть у суді в Лондоні. НАТО надаватиме Україні політичну і практичну підтримку. У Чернігові поліція оголосила підозру у скоєнні злочину хуліганкам, які у квітні публічно побили школярку.

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