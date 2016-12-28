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Випуск новин за 11:00: Рада оприлюднила бюджет. Масові бійки за знижки у США

Випуск новин 11:38, сьогодні 53 Читать новость на русском
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У випуску новин 28 грудня станом на 11:00 – Верховна Рада оприлюднила держбюджет на 2017 рік.

Також у випуску:

Масові бійки за знижки у США: понад десяток торгових центрів стали ареною сутичок.

Клопотання Генпрокуратури про заочне досудове розслідування справи президента-втікача Віктора Януковича сьогодні розгляне Печерський райсуд Києва.

Пішла з життя американська акторка Керрі Фішер.

У Чорногорії видали ордер на арешт двох росіян причетних до спроби перевороту у цій країні.

Теги: США Випуск новин Верховна Рада Сутички
Джерело: 24 Канал
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