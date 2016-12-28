Випуск новин за 11:00: Рада оприлюднила бюджет. Масові бійки за знижки у США
Випуск новин 11:38, сьогодні 53 Читать новость на русском
У випуску новин 28 грудня станом на 11:00 – Верховна Рада оприлюднила держбюджет на 2017 рік.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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