Випуск новин за 11:00: Режим тиші в АТО. Перерахунок тарифів

У випуску новин 24 грудня станом на 11:00 – на Донбасі розпочався черговий режим тиші. Українці можуть не платити за ледь теплі батареї.

Також у випуску: Українська розвідка повідомляє про можливі провокації з боку бойовиків. Обама підписав закон, який надасть 350 мільйонів доларів допомоги України. Родина загиблого під час теракту в Берліні українця отримає компенсацію. Українські військові встановили блок-пост біля Новолуганського. Ватикан передасть Україні 14 мільйонів євро для допомоги постраждалим від війни. Влада Рівненщини просить повернути в регіон спецпризначенців.

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