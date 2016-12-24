Випуск новин за 11:00: Режим тиші в АТО. Перерахунок тарифів
Випуск новин 11:53, сьогодні 166 Читать новость на русском
У випуску новин 24 грудня станом на 11:00 – на Донбасі розпочався черговий режим тиші. Українці можуть не платити за ледь теплі батареї.
Також у випуску:
Українська розвідка повідомляє про можливі провокації з боку бойовиків.
Обама підписав закон, який надасть 350 мільйонів доларів допомоги України.
Родина загиблого під час теракту в Берліні українця отримає компенсацію.
Українські військові встановили блок-пост біля Новолуганського.
Ватикан передасть Україні 14 мільйонів євро для допомоги постраждалим від війни.
Влада Рівненщини просить повернути в регіон спецпризначенців.
Джерело: 24 Канал
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