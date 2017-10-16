Випуск новин за 11:00: Справа Онищенка. Розенблат може зняти електронний браслет

У випуску новин за 16 жовтня станом на 11:00 – нардепа-втікача Олександра Онищенка хочуть судити заочно. Відсьогодні підсудний народний депутат Бореслав Розенблат може зняти електронний браслет.

Також у випуску: Двоє українських захисників поранені у зоні АТО. У столиці водій, який намагався допомогти постраждалим у ДТП, потрапив до реанімації. Український закон про освіту сьогодні обговорюватимуть на засіданні ради міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

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