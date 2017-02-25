Випуск новин за 11:00: В Авдіївці знову гаряче
Випуск новин 12:11, сьогодні 53 Читать новость на русском
У випуску новин 25 лютого за 11:00 – за добу в зоні АТО 12 українських бійців поранені, четверо травмовані.
Також у випуску:
Затримали адміністраторів "Груп смерті".
Візи до Єгипту подорожчають.
Унікальний завод із виробництва солі виставили на приватизацію.
Джерело: 24 Канал
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