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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Випуск новин за 11:00: В Авдіївці знову гаряче

Випуск новин 12:11, сьогодні 53 Читать новость на русском

У випуску новин 25 лютого за 11:00 – за добу в зоні АТО 12 українських бійців поранені, четверо травмовані.

Також у випуску:

Затримали адміністраторів "Груп смерті".

Візи до Єгипту подорожчають.

Унікальний завод із виробництва солі виставили на приватизацію.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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