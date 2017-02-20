Випуск новин за 11:00: В зоні АТО загинув український військовий

У випуску новин 20 лютого станом на 11:00 – у зоні АТО один український військовий загинув та один поранений.

Також у випуску: Росія не видає екс-беркутівців. У львівській книгарні продають книжку, яка ображає українців. В Риму вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні.

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