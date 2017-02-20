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Випуск новин за 11:00: В зоні АТО загинув український військовий

Випуск новин 11:55, сьогодні 115 Читать новость на русском

У випуску новин 20 лютого станом на 11:00 – у зоні АТО один український військовий загинув та один поранений.

Також у випуску:

Росія не видає екс-беркутівців.

У львівській книгарні продають книжку, яка ображає українців.

В Риму вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні.

Теги: АТО Війна на Донбасі Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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