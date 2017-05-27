Випуск новин за 11:00: Вирок адміністраторам-сепаратистам. Залізнична аварія

У випуску новин 27 травня станом на 11:00 – координаторів сепаратистських ресурсів покарали українські суди. На Хмельниччині локомотив зіткнувся з пасажирським потягом, постраждало 4 дітей.

Також у випуску: Двоє українських військових поранено у зоні АТО. Бойовики 61 раз відкривали вогонь по позиціям українських сил. Інноваційні технології у Черкаських школах. Помер Збігнєв Бжезінський, ідеолог зовнішньої політики США.

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