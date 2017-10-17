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ПРОТЕСТИ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"

Випуск новин за 11:00: Законопроект від Порошенка. "Альтернативна" акція протесту

Випуск новин 11:59, сьогодні 83 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 жовтня станом на 11:00 – Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді внести зміни до Конституції в частині недоторканності депутатів парламенту. У Києві на вулиці Інститутській відбувається "альтернативна" акція протесту, яку організувала партія Рабіновича "За життя".

Також у випуску:

Хто дискредитує українських антикорупціонерів.

Правопорядок під парламентом забезпечують 3,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців.

Україну обрали до Ради ООН з прав людини.

Теги: Новини Києва Новини політики Законопроект Випуск новин Петро Порошенко Вадим Рабінович
Джерело: 24 Канал
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