Випуск новин за 11:00: Законопроект від Порошенка. "Альтернативна" акція протесту

У випуску новин за 17 жовтня станом на 11:00 – Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді внести зміни до Конституції в частині недоторканності депутатів парламенту. У Києві на вулиці Інститутській відбувається "альтернативна" акція протесту, яку організувала партія Рабіновича "За життя".

Також у випуску: Хто дискредитує українських антикорупціонерів. Правопорядок під парламентом забезпечують 3,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців. Україну обрали до Ради ООН з прав людини.

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