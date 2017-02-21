Випуск новин за 11:00: Засідання парламенту. Лондон проти Трампа
Випуск новин 12:13, сьогодні 80 Читать новость на русском
У випуску новин 21 лютого станом на 11:00 – Надія Савченко відмовилася від депутатської недоторканності. Тисячі людей вийшли в Лондоні на мітинг проти візиту президента США.
Також у випуску:
Росія відправила на окупований Донбас черговий так званий гумконвой.
Щорічний "Собачий карнавал" стартує сьогодні в Ріо-де-Жанейро.
У Південному Судані офіційно оголосили голод.
У Стокгольмі заворушення через біженців.
Дональд Трамп обрав собі нового радника з питань національної безпеки.
Ким стануть шахтарі після закриття копалень.
У МЗС України розповіли про кількість загиблих на Донбасі за час війни на Донбасі.
Джерело: 24 Канал
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