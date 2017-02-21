Випуск новин за 11:00: Засідання парламенту. Лондон проти Трампа

У випуску новин 21 лютого станом на 11:00 – Надія Савченко відмовилася від депутатської недоторканності. Тисячі людей вийшли в Лондоні на мітинг проти візиту президента США.

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