Випуск новин за 12:00: Повені в Чилі. Безвіз для Грузії

У випуску новин 27 лютого за 12:00 – через повені в Чилі проблеми з питною водою. Рада ЄС остаточно затвердила безвізовий режим для Грузії.

Також у випуску: Бойовики обстріляли насосну станцію, що забезпечує водою 14 міст. Ватажки бойовиків вимагають припинити торгову блокаду до 1 березня. У Лос-Анжелесі відбулась 89 церемонія вручення Оскарів.

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