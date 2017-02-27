14:02
27 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 13:00: Ватажки
Випуск новин
13:48, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Випуск новин за 12:00: Повені в Чилі. Безвіз для Грузії

Випуск новин 12:40, сьогодні 62 Читать новость на русском

У випуску новин 27 лютого за 12:00 – через повені в Чилі проблеми з питною водою. Рада ЄС остаточно затвердила безвізовий режим для Грузії.

Також у випуску:

Бойовики обстріляли насосну станцію, що забезпечує водою 14 міст.

Ватажки бойовиків вимагають припинити торгову блокаду до 1 березня.

У Лос-Анжелесі відбулась 89 церемонія вручення Оскарів.

Теги: Випуск новин АТО Грузія Безвізовий режим Стихійні лиха Чилі Оскар-2017
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Штурм підмосковного Рейхстагу, або Як
сьогодні, 12:04 Штурм підмосковного Рейхстагу, або Як "дідивоювали чіста па-русскі"
Борис Немировський 808
Свобода мыслей: если мы в Луганске, это не значит, что мы хотим быть Россией
сьогодні, 08:50 Свобода мыслей: если мы в Луганске, это не значит, что мы хотим быть Россией
Ольга Черненко 1944
Оскар-2017: усі переможці, фото, відео
сьогодні, 07:21 Оскар-2017: усі переможці, фото, відео
2854
Українців цілеспрямовано ламають стресом
сьогодні, 00:23 Українців цілеспрямовано ламають стресом
Блог Медіа 3513
Жизнь на Донбассе: когда в магазине видишь цены, не хочется уже ничего
26 лютого, 22:15 Жизнь на Донбассе: когда в магазине видишь цены, не хочется уже ничего
Ольга Черненко 5391
На межі з окупованим Кримом окупантів тепер дратує суворий Бандера: з'явились фото
 26 січня , 08:57 15
Гонтарева виправдалась за свою "бідну" декларацію
 1 листопада 2016 , 14:56 1
Після бою бойовики зайняли позиції в районі Водяного, – розвідка
14 жовтня 2016 , 16:06 2
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук