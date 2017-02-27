Випуск новин за 12:00: Повені в Чилі. Безвіз для Грузії
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У випуску новин 27 лютого за 12:00 – через повені в Чилі проблеми з питною водою. Рада ЄС остаточно затвердила безвізовий режим для Грузії.
Також у випуску:
Бойовики обстріляли насосну станцію, що забезпечує водою 14 міст.
Ватажки бойовиків вимагають припинити торгову блокаду до 1 березня.
У Лос-Анжелесі відбулась 89 церемонія вручення Оскарів.
Джерело: 24 Канал
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