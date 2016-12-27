Випуск новин за 12:00: Коли зростуть пенсії. Штрафи "Газпрому"
Випуск новин 13:08, сьогодні 55 Читать новость на русском
У випуску новин 27 грудня станом на 12:00 – прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що пенсії збільшаться після пенсійної реформи.
Також у випуску:
Проросійські бойовики звільнили двох українок.
На місці падіння російського літака ТУ-154 знайшли одну з трьох "чорних скриньок".
Український омбудсмен провідає українців в тюрмах окупованого Криму.
"Газпром" не хоче платити 172 мільярда гривень штрафу, який йому приписав АМКУ за зловживання монопольним становищем.
В Сирії не вщухають запеклі бої між опозицією та армією президента країни Башара Асада.
Джерело: 24 Канал
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