Випуск новин за 12:00: Коли зростуть пенсії. Штрафи "Газпрому"

У випуску новин 27 грудня станом на 12:00 – прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що пенсії збільшаться після пенсійної реформи.

Також у випуску: Проросійські бойовики звільнили двох українок. На місці падіння російського літака ТУ-154 знайшли одну з трьох "чорних скриньок". Український омбудсмен провідає українців в тюрмах окупованого Криму. "Газпром" не хоче платити 172 мільярда гривень штрафу, який йому приписав АМКУ за зловживання монопольним становищем. В Сирії не вщухають запеклі бої між опозицією та армією президента країни Башара Асада.

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