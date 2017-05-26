Випуск новин за 12:00: Корупціонерів відпускають під заставу. Штрафи для "безквиточників"

У випуску новин за 26 травня станом на 12:00 – МВС оскаржуватиме рішення Печерського райсуду, який відпускає екс-податківців часів Януковича під застави. З львівських громадян за проїзд без квитка стягуватимуть штрафи прямо в електротранспорті.

Також у випуску: У Львові вручили престижну премію працівникам медіа. Цукерберг отримав диплом. Суди над екс-податківцями тривають. Година запитань до Уряду в парламенті.

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