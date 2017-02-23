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Випуск новин за 12:00: Новий закон Трампа щодо мігрантів. Страйк в Італії

Випуск новин 12:58, сьогодні 110 Читать новость на русском

У випуску новин 23 лютого за 12:00 – адміністрація Дональда Трампа ухвалила ще жорсткіші правила щодо депортації мігрантів.

Також у випуску:

Одного нашого військового поранено, загиблих за минулу добу в зоні АТО немає.

Сьогодні суд у Відні має обрати запобіжний захід Дмитру Фірташу. Олігарха затримали на вимогу Іспанії.

Сьогодні в Італії страйкують працівники авіакомпанії ALItalia.

Теги: Випуск новин АТО Дональд Трамп Дмитро Фірташ Австрія
Джерело: 24 Канал
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